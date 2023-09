Ny mekanikk i Assassin's Creed Mirage er inspirert av Sherlock Holmes-spillene.

HQ

Mens de siste Assassin's Creed -titlene har spredt aktivitetene sine litt tynt utover, virker det kommende Assassin's Creed Mirage å være mer fokusert. Ingen steder er dette tydeligere enn i de mange sekvensene der du må avlytte samtaler, følge ledetråder eller løse små gåter.

I et nylig intervju med Gamereactor forklarer spillets Quest and World Director, Simon Arsenault, at inspirasjonen til disse detektivmekanismene kommer fra seriens egen fortid:

"Målet vårt var, som du sa, å gå tilbake til den slags detektivfølelse. Den var også til stede i AC 1, der du i starten måtte finne målet ditt. Det var veldig mekanisk, men det handlet om å skygge, avlytte og så videre. Og så måtte du drepe målet."

Det var imidlertid ikke bare Assassin's Creed, men også Frogwares siste Sherlock Holmes-spill som bidro til å forme det nye fokuset på grundige observasjoner og deduktive resonnementer.

"Vi ønsket å gå tilbake til den følelsen, og inspirasjonen kom ikke bare fra Assassin Creed, men også fra Sherlock Holmes-spillene, spesielt når det gjelder grupperingen av informasjon eller undersøkelsestavlen", forklarer Arsenault. "Det var en fin ting å se på som inspirasjon (selv om vi ikke brukte det på nøyaktig samme måte), for eksempel for å finne informasjon, gruppere den sammen slik at spilleren kan huske den, og la målene utvikle seg over tid avhengig av hvilken informasjon du fikk."

