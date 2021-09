Den siste tiden har vi fått et par trailere som i hovedsak har fokusert på historien i Metroid Dread, samt blogger om de nye våpnene og egenskapene Samus har. Med en slik...

Forrige fredag fikk vi en mystisk teasertrailer fra Metroid Dread som viste at Samus våknet opp på en mystisk planet med en helt ny drakt. Mercury Steam lovet å forklare...

Metroid Dread hinter til mystisk endring i trailer

den 20 august 2021 klokken 14:14 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Mercury Steam har ikke sagt stort om Metroid Dread etter at spillet ble annonsert i juni, og det kan virke som om en av grunnene er et ønske om å være mystisk. For i dag...