Ny Netflix-komedie parodierer Eurovision Song Contest

Europeisk Song Contest er en ganske bisarr europeisk tradisjon, det må man innrømme, så det var vel bare et spørsmål om tid før den årlige konkurransen ble parodiert i en storfilm. Netflix har nå sluppet den første traileren fra deres kommende film EUROVISION SONG CONTEST: The Story of Fire Saga, med Will Ferell og Rachel McAdams i hovedrollene.

Filmen handler om hvordan islandske Lars Erickssong og Sigrit Ericksdottir forsøker å bli med i Eurovision Song Contest med deres eksplosive techno-hit, Volcano Man. Faktisk er den første traileren bare selve musikkvideoen til sangen, og vi synes de fanger Eurovision-stemningen ganske bra.

Filmen får premiere den 26. juni på Netflix.