Det er allerede én film basert på den berømte skrekkspillserien Five Nights at Freddy's på vei, men det later til at ScreenMedia har hentet mye inspirasjon fra spillserien også, i deres kommende film Willy's Wonderland.

Her spiller Nicolas Cage en fyr som får betalt for å rydde opp i en fornøyelsespark, men de animatroniske robotdyrene er enda skumlere enn de ser ut, og er ute etter å drepe ham. Høres kjent ut, eller hva?

Du kan se traileren for filmen nedenfor.