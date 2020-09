Du ser på Annonser

Det ble nettopp annonsert at en ny Nintendo Direct Mini: Partner Showcase kommer i morgen klokken 17. Den korte introduksjonen sier bare at vi får nye detaljer om kommende spill fra Nintendos partnere.

Mest sannsynlig får vi i hvert fall se mer av Bravely Default II, da Square Enix fortsatt holder fast i en 2020-lansering, så kanskje vi endelig får lanseringsdatoen? Forhåpentligvis er SUDA51 endelig klar for å dele gameplay fra No More Heroes 3, og ikke glem at Apex Legends er på vei til hybridkonsollen, så vi regner med å se noe derfra også.

Hva tror du vi får se i morgendagens Direct Mini: Partner Showcase?