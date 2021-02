Ny Nintendo Direct sendes i morgen kveld

Du ser på Annonser

Nå har vi ventet i noe som føles som en halv evighet på en ny Nintendo Direct, men nå skjer det endelig. I morgen kveld (17. februar) klokken 23 kjører Nintendo en hele 50 minutter lang Direct med fokus på både eksisterende spill som Super Smash Bros. Ultimate samt nye spill som kommer til Switch i første halvdel av 2021.

Det er et skikkelig jubileumsår i år, med både The Legend of Zelda, Donkey Kong, Metroid og Pokémon, så vi krysser fingrene for noen etterlengtede annonseringer i morgen. Pokémon får sikkert en egen sending i forbindelse med Pokémon Day den 27. februar, men kanskje får vi mer informasjon om Breath of the Wild 2? Og muligens noe nytt fra Metroid Prime 4? HD-porter? Hvem vet? Det får vi vite i morgen kveld!

Få med deg sendingen her.