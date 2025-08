Ny Nintendo Indie World annonsert for torsdag 7. august

HQ

Nintendo begynner å få taket på å gjøre en ukentlig presentasjon av sine spill og IPS. Ok, ja, kanskje Pokémon Presents ikke nødvendigvis er et firmaarrangement, men nå har vi en ny strøm planlagt med det offisielle navnet.

For noen minutter siden ble et nytt Nintendo Indie World-arrangement kunngjort for neste torsdag, 7. august, kl. 15. Det blir 15 minutter med kunngjøringer og oppdateringer om indiespill som kommer til konsollene i Nintendo Switch-familien (både den originale Switch og Nintendo Switch 2) i nær fremtid.

Du vil kunne følge arrangementet som vanlig på Nintendos lokale YouTube-kanaler og også på Twitch.

Hva ser du frem til i denne nye Nintendo Indie World?