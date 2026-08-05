Ny offisiell Mega Man-bok med tegneserier er en suksess på Kickstarter

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Neste år fyller Capcoms mest ikoniske maskot, Mega Man, 40 år. Han debuterte på NES i 1987 og ble raskt svært populær. Capcom vil markere anledningen ved endelig å gi ut et nytt spill i hovedserien med ham i hovedrollen, « Mega Man: Dual Override, som blir det første på ni år.

Men selvfølgelig er det også andre som ønsker å feire denne milepælen, ikke minst seriens skaper Matthew Taranto (mest kjent for tegneserien «Brawl in the Family»), som har fått Capcoms velsignelse til å produsere en offisiell innbundet bok med tegneserier om Mega Man, kalt Mega Man: Bot in the Family. Den lover over 200 sider fylt med «hele den 40 år lange historien til Mega Man-serien» i form av humoristiske tegneserier:

«Tegneseriene spenner fra enkeltstående vitser som gjør narr av noen av absurditetene i serien, til flerdelte historier som utspiller seg over flere sider. (Eller over flere kapitler!)

I tillegg vil noen sider bryte med det vanlige panel-for-panel-formatet og presentere forskjellige typer vitser. Så du vet aldri helt hva du får se neste gang du blar om!»

Interessert? Det er vi også! Hvis du vil ha denne boka, må du ta turen innom Kickstarter, der finansieringsmålet ble nådd på bare 30 minutter. Det betyr at prosjektet er i gang, og du kan klikke her for å lese mer og sikre deg ditt eksemplar. Både digitale utgaver og innbundne utgaver er tilgjengelige, og selvfølgelig finnes det også luksusutgaver for ekte Mega Man-kjennere.