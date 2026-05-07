Ny øgleart funnet i de peruanske Andesfjellene, over 3000 meter over havet

HQ

Forskere fra Peru og Ecuador har oppdaget en ny øgleart i de nordlige peruanske Andesfjellene, i et naturreservat i Pagaibamba-verneskogen, mellom 2770 og 3172 meter over havet. Øglen har fått navnet "Petracola ianwhitei" og lever under steiner og tømmerstokker, både i utkanten av tåkeskogen og i åpne områder.

Som EFE rapporterer, skiller denne øglen, som har rødlige og svarte skjell, seg ut fra andre i samme gruppe ved å mangle seksuell dikromatisme, i tillegg til at den mangler andre strukturer som finnes hos nært beslektede arter. Men for å være sikre på at det var en ny art, måtte forskerne analysere over 250 øgler ved hjelp av molekylære og morfologiske bevis for å forsikre seg om at dette faktisk var en øgleart som aldri tidligere er sett eller registrert noe annet sted.

Oppdagelsen ble gjort som en del av en studie publisert av det vitenskapelige tidsskriftet Zootaxa og en bredere studie fra det naturhistoriske museet ved det nasjonale universitetet i San Marcos og andre institusjoner i Peru og Ecuador.

Det er ikke sjelden at forskere oppdager nye dyrearter: Det anslås at vitenskapen oppdager rundt 15 000 til 18 000 nye arter hvert år. Bare i dette studiet ble det oppdaget ytterligere fire nye arter i de peruanske Andesfjellene, men denne øglen var den som skilte seg ut for forskerne, ettersom nye øgleoppdagelser ikke er så vanlige sammenlignet med andre arter.