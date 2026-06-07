Ny oppdatering for Flight Simulator 2024 forbedrer amerikanske nasjonalparker

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Hvis du elsker å se ned på landskapet under deg og styre ulike fly over vakker natur, vil du sette pris på den nyeste oppdateringen. Microsoft har kunngjort en ny for Flight Simulator 2024. Den heter World Update 22: US National Parks, og den skal lanseres 4. juli, en viktig dato hvert år når Independence Day feires. Det er passende, ettersom det er store forbedringer på vei til forskjellige deler av USA.

Du kan se hvilke steder som er inkludert og hva pakken inneholder her. I tillegg til dette fikk vi også vite at National Championship Air Races kommer høsten 2026, med konkurranser i luften med fly. Flight Simulator 2024 er tilgjengelig for PC, Xbox Series X/S og PlayStation 5. Oppdateringen vil være tilgjengelig for gratis nedlasting 4. juli 2026.

Kommer du til å prøve ut oppdateringen, og hva er ditt favorittfly i spillet?

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