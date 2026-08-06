Ny overraskende vending i kampen om Rodri Hernández, som nå må velge mellom Barça og Real Madrid

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Fremtiden til Rodri Hernández har tatt en ny vending, da FC Barcelona ifølge flere kilder, først rapportert av The Athletic, har kommet inn i kampen om den spanske midtbanespilleren, Ballon d'Or-vinneren og deltakeren i det siste VM-et med Spania, som er ivrig etter å forlate Manchester City denne sommeren, før hans siste år på kontrakten.

I utgangspunktet så det ut til at Real Madrid var det eneste laget som var interessert i spilleren, men de siste timene har også FC Barcelona tatt kontakt med spilleren og tilbudt ham muligheten til å bli en del av laget. Ifølge The Athletic antas det at Barcelona-prosjektet appellerer til Rodri på grunn av at det passer godt med deres spillestil, samt at han dermed vil gjenforenes med flere medlemmer av det spanske landslaget: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres og Lamine Yamal.

Real Madrid, som i flere måneder motvillig hadde nektet å signere Rodri, har ombestemt seg de siste ukene, og ifølge rapporter er de fortsatt med i kampen. Siden begge lagene er villige til å betale den prisen Manchester City krever, er avgjørelsen nå opp til spilleren.

Begge lagene må selge spillere hvis Rodri skal bli med i et av dem, og nå ser det ut til å være sikkert at den spanske midtbanespilleren ikke vil fortsette i Manchester City... spørsmålet er nå: hvor skal han dra?