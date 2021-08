Ny PlayStation 5 er muligens dårligere enn den første

HQ

For noen uker siden ble det klart at Sony har begynt å produsere en ny PlyaStation 5-modell som er lettere. Akkurat hvordan det japanske selskapet hadde klart sistnevnte har ikke blitt sagt fra offisielt hold, men nå vet vi at svaret viser seg å skape debatt.

Youtuberen Austin Evans har nemlig fått tak i den nye PlayStation 5-modellen (CFI-11XX) og bestemt seg for å finne ut hva forskjellene er. Dette ble selvsagt gjort ved å åpne den og sjekke ut innmaten. Da viste det seg blant annet at kjøleribbene har blitt langt mindre enn de i originalen (CFI-1XXX), og Evans' målinger av luften ut av viften viser at temperaturen har økt med mellom 3 og 5 grader. Derfor hevder han selv at den nye konsollen er vesentlig dårligere enn lanseringsmodellen. Her vil dog en teknologi-noob som meg bemerke et par ting.

For til og med jeg vet at mindre kjøleribber ikke nødvendigvis betyr at resultatet blir dårligere. Kanskje er luften som kommer ut av konsollen varmere siden komponente faktisk avkjøles bedre? Denne teorien støttes opp av at også viftedesignet har blitt endret, så det er mulig at dette kompenserer for mindre kjøleribber. På toppen av det hele vil ikke nødvendigvis en slik temperaturøkning få nevneverdige konsekvenser for opplevelsen, så da er det vel verdt et skifte om det gjør slik at flere PlayStation 5-konsoller produseres og gir enda flere mulighet til å endelig få tak i en? Hva tenker du?