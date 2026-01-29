Ny rapport viser minimal batteriforringelse i elbiler som har kjørt over 240.000 kilometer

HQ

Flere studier har vist at hvis det er noe mange potensielle elbilkunder er opptatt av, så er det batteriforringelse, frykten for at batteriets effektive rekkevidde vil avta etter hvert som det blir brukt.

Men hvordan stemmer denne frykten overens med den faktiske virkeligheten? En ny studie utviklet av Recurrent, som har sett på data fra over 1000 aktive elbiler på veiene i dag, viser at batteriforringelsen ikke er så drastisk som først antatt.

De sammenlignet den effektive rekkevidden til de nevnte 1000 elbilene, som alle har passert 240 000 kilometer, med rekkevidden da de var nye, og fant at en relativt ny modell fra 2023 har beholdt 91 % av sin effektive rekkevidde etter å ha passert 240 000 kilometer.

Tidligere var denne prosentandelen lavere, og en 14 år gammel bil fra 2012 har "bare" 81 % av den effektive rekkevidden i behold etter å ha passert den nevnte kilometergrensen.

Dette stemmer overens med andre studier fra Recurrent, som hevder at bare 0,3 % av nyere elbiler har hatt behov for batteribytte, det vil si biler solgt etter 2022.