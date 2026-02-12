Ny rettsmedisinsk undersøkelse stiller spørsmål ved Kurt Cobains død: Selvmord eller drap?

HQ

Med noen års mellomrom finner Kurt Cobains død veien tilbake til overskriftene. Den siste grunnen? En fagfellevurdert studie i International Journal of Forensic Science hevder at Nirvana-frontmannens død i 1994 kanskje ikke var selvmord likevel. Den offisielle dommen har stått fast i over tre tiår: selvmord. Men et team av uavhengige rettsmedisinske eksperter, ledet av Brian Burnett, mener det er på tide å ta en ny titt. Etter å ha undersøkt obduksjonen og åstedsdetaljene på nytt, hevder de at bevisene reiser alvorlige spørsmål, og etter Burnetts mening peker det i retning av drap. Her er alt du trenger å vite.

1. Organfunn tyder på komplikasjoner ved heroinoverdose

Et av de første røde flaggene teamet la merke til, var i Cobains organanalyser. Ifølge deres gjennomgang tyder funnene på oksygenmangel som følge av en heroinoverdose, snarere enn en umiddelbar skudddød. Med andre ord var den dødelige skaden kanskje ikke øyeblikkelig, noe som er uvanlig i et typisk selvmordsscenario. Denne detaljen alene sår tvil om den offisielle fortellingen, fordi den antyder at Cobain kan ha vært i live og sårbar i en periode, noe som ikke uten videre passer inn i den aksepterte tidslinjen for hendelsesforløpet.

2. Rene hender reiser spørsmål

Derfra gikk forskerne videre til den tilsynelatende lille, men viktige detaljen med Cobains hender. På åstedet virket hendene hans bemerkelsesverdig rene. Det høres kanskje trivielt ut, men i et kaotisk scenario som involverer tung narkotikabruk og et skytevåpen, skiller det seg ut. Rene hender kan tyde på at Cobain ikke håndterte våpenet på den måten den offisielle historien beskriver, eller i det minste ikke helt alene.

3. Merkelig hylseplassering

Det neste er selve patronhylsen. Ifølge standard mekanikk burde hylsen ha landet på et forutsigbart sted etter at haglen ble avfyrt. Men på åstedet ble den funnet på et sted som ikke stemmer overens med hvordan våpenet ville ha fungert. Når du kombinerer dette med de rene hendene og tidslinjen for overdosen, begynner åstedet å føles mindre som et selvmord og mer som noe som krever videre etterforskning.

4. Pent arrangert heroinsett

Heroinsettet på åstedet virket også merkelig organisert. Sprøytene var forsynt med lokk og sirlig oppstilt, noe man neppe ville forvente av et panisk, kaotisk selvmordsøyeblikk. For teamet var dette nok en puslespillbrikke som ikke passet inn i den konvensjonelle historien. Det tyder enten på en uvanlig grad av kontroll under handlingen eller muligens inngripen fra en annen person. Selv om det er umulig å trekke konklusjoner ut fra dette alene, føyer det seg inn i mønsteret av uoverensstemmelser.

5. Uoverensstemmelser i selvmordsbrevet

Til slutt er det selve selvmordsbrevet, kanskje den mest omdiskuterte delen av alle. Mesteparten av notatet kan leses som om Cobain reflekterer over utbrenthet og det å trekke seg unna presset fra livet og bandet. Forskere sier at den øverste delen diskuterer å slutte i bandet. Men de siste linjene, der selvmordet eksplisitt nevnes, ser visuelt annerledes ut: større, mer skjelvende, med en annen håndskrift.

Hva dette betyr

Forskerne påstår ikke at de vet nøyaktig hva som skjedde, eller at de har en mistenkt. Argumentet deres er enklere: Summen av disse uoverensstemmelsene (funn av organer, rene hender, plassering av hylser, heroinsett og notatet) reiser nok tvil til i det minste å rettferdiggjøre en gjenåpning av saken. Seattle-politiet og rettsmedisineren i King County står imidlertid fast. De fastholder at den opprinnelige etterforskningen var grundig, og at selvmordskjennelsen fortsatt står ved lag. Så vi får vente og se hvordan situasjonen utvikler seg...

Hva er dine konklusjoner etter disse funnene?