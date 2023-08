Ny Rick & Morty-trailer lansert - med nye stemmer

HQ

Rick and Morty Skaperen Justin Roiland er som kjent ute av bildet etter at han ble anklaget for vold i hjemmet (og senere henlagt), men det har ikke hindret produksjonsteamet bak suksesserien i å gå videre med en syvende sesong, og nå er det endelig sluppet en trailer for den actionfylte sesongen - med nye stemmer til Rick og Morty.

Det er ennå ikke klart hvem som låner stemmen til den alkoholiserte forskeren og det svært usikre barnebarnet hans, men vi får kanskje vite mer når Adult Swim avslører premieredatoen om en ukes tid.

Gleder du deg til Rick og Morty med nye stemmer?