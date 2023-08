Ny Ringenes Herre-film utsatt til desember neste år

HQ

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim blir den neste storfilmen som blir forsinket på grunn av den pågående streiken i Hollywood. Deadline melder at premieren er flyttet fra 14. april til 13. desember neste år. En mildt sagt trist nyhet for alle Lord of the Rings fans som har gledet seg til det nye eventyret med Helm Hammerhand, den niende kongen av Rohan.

Det animerte eventyret tegner til å bli blodig og finner sted 183 år før One Ring -trilogien, der den nevnte kongen blir tvunget til å forsvare seg selv og kongeriket sitt mot en horde Dunlendinger og deres leder Wulf. På rollelisten finner vi Miranda Otto, som gjentar Eowyn fra Peter Jacksons filmer, men også Brian Cox og Luke Pasqualino bidrar med sine talenter i filmens hovedroller.

Gleder du deg til The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim?