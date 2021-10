Det kommende Saints Row har ikke hatt den beste mottakelsen, og fans over hele verden har virket litt skuffet over hele avsløringen. Utvikleren Volition lar seg dog...

Geoff Keighley og Volition spolerte vel egentlig overraskelsen allerede i forrige uke, men det stopper nok få fra å være meget glade i kveld. For her har dere...

Saints Row-reboot avsløres neste uke

den 20 august 2021 klokken 16:44 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Hele to år har gått siden Volition bekreftet at de lager et nytt Saints Row og at vi skulle få høre mer om dette i 2020. Som følge av pandemien gikk ikke det helt som...