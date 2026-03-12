Ny satirisk statue i Washington viser Trump og Epstein som elskende fra Titanic

HQ

Et nytt stykke politisk gatekunst har dukket opp i Washington og fremstiller Donald Trump og Jeffrey Epstein som tragiske elskere fra Titanic.

Den nesten 3,5 meter høye statuen ble installert tirsdag på National Mall. Den gjenskaper filmens berømte skipsbaug-scene, der Trump står bak Epstein og slår ut med armene mot Washington-monumentet. Den gylne installasjonen bærer tittelen "King of the World."

Kunstverket antas å være det siste stuntet fra et mystisk kollektiv kalt The Secret Handshake, som tidligere har installert satiriske verk med referanser til Trump og Epstein rundt om i byen.

Det hvite hus fordømte raskt utstillingen, som du kan se nedenfor, og kalte den politisk motivert. Trump har lenge insistert på at han ikke var klar over Epsteins forbrytelser, og sier at han har blitt fullstendig renvasket i dokumentene knyttet til saken.