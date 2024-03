Ny serie fra Train to Busan-regissøren er full av kroppslig skrekk og gru

Netflix har en ny anime-filmatisering på gang i Parasyte: The Grey. Serien regisseres av Yeon Sang-Ho, mannen bak den koreanske zombiesuksessen Train to Busan og Hellbound-serien.

Parasyte: The Grey følger en verden der menneskeheten blir invadert av parasitter som enkelt kan ta over kropp og sinn. Disse parasittene smelter også ganske godt sammen med mennesker, bortsett fra at de kan dele kroppene deres i flere dødelige biter.

Hvis det høres ut som noe for deg, kan du sjekke ut traileren nedenfor. Serien har premiere på Netflix 5. april.