Sherlock Holmes skal hovedsakelig løse mysterier i det kommende Sherlock Holmes Chapter One, som slippes 16 november, men noen ganger er det nødvendig å bruke nevene...

Sherlock Holmes Chapter One-trailer avslører lanseringsdato

den 16 september 2021 klokken 19:24 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

På tirsdag fortalte Frogwares plutselig at Sherlock Holmes Chapter One utsettes på PS4 og Xbox One uten å faktisk fortelle når spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series....