Ny Sherlock Holmes Chapter One-trailer viser endelig litt gameplay

Selv om Frogwares' Sherlock Holmes-serie ikke er for alle, så har den et lojalt følge, og det har gjort den til en relativt stor suksess gjennom årene. Det neste kapitlet i serien er faktisk en prequel for karakteren, men det er samtidig studioets mest åpne og innholdsrike spill hittil.

Det heter Sherlock Holmes Chapter One, og ankommer senere i år. Inntil videre har de dog ikke vist noe gameplay, men det endret seg nylig ved Epic Games Showcase.

Her fikk spillet en kort teaser, som heldigvis gir oss en bedre idé om hva vi kan forvente.

Ser du frem til dette?

