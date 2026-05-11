Ny sjanse for Landaluce: Fra lucky loser til åttendedelsfinale i Italian Open

HQ

Martín Landaluce utnytter sin andre sjanse i Italian Open på en god måte. Den 20 år gamle spanjolen tapte i andre runde av kvalifiseringen mot Andrea Pellegrino i tre sett. Han kom imidlertid inn i turneringen igjen som en "lucky loser" da Valentin Vacherot, en seedet spiller, trakk seg fra turneringen. Dermed gikk han glipp av første runde og spilte direkte i andre runde, der han slo Marin Cilic i to sett.

Landaluce slo deretter hjemmefavoritten Mattia Bellucci, også det i strake sett, og nådde fjerde runde (åttendedelsfinalen), der han møter Hamad Medjedovic, som slo Joao Fonseca, på tirsdag. Det er bare sjette gang i Italian Opens historie at en heldig taper når åttedelsfinalene, og han klatret til 80. plass på ATP-rankingen.

Landaluce er en del av 2006-generasjonen som begynner å slå seg inn i eliten, sammen med Rafael Jódar og Joao Fonseca, og nådde kvartfinalen i Miami Masters 1000 i mars i fjor, der han tapte for Jiri Lehecka. Landaluce er nummer tre i Next Gen Race i 2026, med spillere som er 20 år eller yngre, bak Fonseca og Jódar.

Pellegrino, spilleren som opprinnelig slo Landaluce i kvalifiseringen, møter landsmannen Jannik Sinner i åttendedelsfinalen i morgen tirsdag. Sinner er fortsatt favoritt til tittelen, etter å ha slått Alexei Popyrin 6-2, 6-0 på mandag.