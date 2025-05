Ny skade hos Can Barça: Ferran Torres går glipp av slutten av sesongen

HQ

FC Barcelonas angrepsrekke hadde vært skadefri hele sesongen frem til denne siste delen av sesongen. Først var det Robert Lewandowski, og nå er det Ferran Torres. Valenciaspilleren gjennomgikk en akutt operasjon for blindtarmbetennelse tidlig i morges. Som bekreftet av klubben, ble operasjonen gjennomført på en tilfredsstillende måte på Barcelona sykehus under oppsyn av Barça Medical Service.

Klubben bekrefter i en offisiell uttalelse at den tidligere Manchester City-spilleren går glipp av kveldens derby mot Espanyol og også kampen mot Villarreal på søndag. Torres har hatt en flott sesong på benken, og når han har tatt over for Lewandowski har han mer enn levert under Hansi Flick. I Clasico i helgen var han en av kampens beste spillere, med tre målgivende pasninger, i tillegg til at han scoret viktige mål, som i cupfinalen.

Vi ønsker ham god bedring.