Ny State of Play bekreftet for i morgen kveld

HQ

Alle ryktene og hint fra de siste dagene har blitt bekreftet, og Sony har nettopp kunngjort at de vil holde en ny State of Play i morgen 24. september, som vil fungere som første kurs for Tokyo Game Show.

Som det fremgår av innlegget på PlayStation Blog, vil showet inneholde over 35 minutter med kunngjøringer av tredjeparts- og indiespill, samt nyheter om pågående prosjekter i PlayStation Studios. Det er også bekreftet at Housemarques kommende spill, Saros, vil ha spesiell dekning på arrangementet, og vise fem minutter med gameplay tatt opp på PS5, for å vekke appetitten før utgivelsen i 2026.

State of Play den 24. september 2025 vil bli strømmet på PlayStations offisielle YouTube- og Twitch-kanaler fra kl. 22:00 BST/23:00 CEST, og det vil være mulig å se det på originalspråket og, siden det er TGS, med valgfrie japanske undertekster.