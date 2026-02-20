Ny stor undersøkelse viser stor forbrukertilfredshet med elbiler

HQ

Til tross for massiv utrulling på verdensbasis og et sterkt salg i de fleste viktige markeder, blir elbiler fortsatt behandlet som nykommere, og noen fortsetter å hevde at elektrisitet som "drivstoff" ikke vil være den umiddelbare fremtiden for persontransport.

Men ifølge den store JD Power Electric Vehicle Experience-undersøkelsen (som du finner her), ser det ut til at den faktiske forbrukertilfredsheten blant elbileiere viser en ganske annen historie. Det er en massiv undersøkelse blant amerikanske forbrukere, som tegner et ganske rosenrødt bilde av elbileiere og deres forhold til bilene sine - og det til tross for at USA har opplevd en nedgang i elbilenes markedsandel takket være fjerningen av en viktig føderal skattekreditt.

"Markedsandelen for elbiler har gått kraftig ned etter at det føderale skattefradragsprogrammet ble avviklet i september 2025, men denne nedgangen står i kontrast til en stadig økende kundetilfredshet blant eiere av nye elbiler. Forbedringer innen batteriteknologi, ladeinfrastruktur og bilens generelle ytelse har drevet kundetilfredsheten til det høyeste nivået noensinne. I tillegg sier de aller fleste nåværende elbileiere at de vil vurdere å kjøpe en ny elbil neste gang, uavhengig av om de har dratt nytte av det nå utløpte føderale skattefradraget", sier Brent Gruber, administrerende direktør for elbilavdelingen hos JD Power.

De mest populære modellene i USA er fortsatt Tesla Model 3, tett fulgt av Ford Mustang Mach-E. Hyundai Ioniq 6 og Kia EV9 er også populære, og scorer godt på pålitelighet og kvalitet.