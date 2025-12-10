Ny studie argumenterer for at den bibelske Betlehemsstjernen faktisk var en komet

HQ

En planetforsker fra NASA har kommet med en ny vitenskapelig vri på et av Bibelens mest vedvarende mysterier: Betlehemsstjernen. Mark Matney skriver i Journal of the British Astronomical Association at "ledestjernen" som beskrives i Matteusevangeliet, i virkeligheten kan ha vært en komet som ble registrert av kinesiske astronomer i år 5 f.Kr.

"Det stemmer uvanlig godt overens med den bibelske beskrivelsen"

Historikere plasserer ofte Jesu fødsel rundt år 6-5 f.Kr., noe som gjør tidspunktet for kometen til en plausibel match. Matney hevder at objektet kan ha blitt synlig i begynnelsen av juni det året, at det lyste sterkt nok til å fange oppmerksomheten, og at det kan ha oppført seg på en måte som antikkens observatører tolket som en bevegelse over himmelen.

Ifølge Matneys analyse ville en person som reiste sørover fra Jerusalem til Betlehem ha sett kometen se ut til å bevege seg foran seg. På et tidspunkt, skriver han, kan det til og med ha sett ut som om kometen "stoppet" over dem i en kort periode, noe som stemmer uvanlig godt overens med den bibelske beskrivelsen.

"Det kan forklare alle aspekter av Matteus' perikope"

Matney konkluderer med at denne kometkandidaten "kan forklare alle aspekter av Matteus' perikope", og tilbyr dermed en naturalistisk forklaring som likevel passer med historiske nedtegnelser fra både øst og vest.

Studien kommer midt i en større bølge av forsøk på å anvende vitenskapelige metoder på bibelske fortellinger. Tidligere i år vakte den britiske antropologen Paul Warner internasjonal oppsikt med en påstand om at Jesu legeme og paktens ark lå i et skjult kammer under den store pyramiden i Egypt.