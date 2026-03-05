Ny studie avslører hvilket elbilmerke som lager de reneste bilene

HQ

Én ting er å redusere utslippene drastisk ved å bytte til en elbil i stedet for en bensin- eller dieseldrevet bil, men det er noe helt annet å velge en produsent basert på utslippene fra den faktiske produksjonen.

Derfor har en bredt sammensatt studiegruppe, Lead The Charge, analysert de faktiske produksjonsutslippene fra utvalgte elbilmerker, og funnet ut at Tesla har den minste klimapåvirkningen fra den faktiske produksjonen av sine modeller, tett fulgt av Ford og Volvo.

I løpet av sin levetid er det fortsatt bred enighet om at en elbil forurenser langt, langt mindre og anses som avgjørende for å avkarbonisere transportsektoren, men produksjonen av elbiler er fortsatt til en viss grad avhengig av fossilt brensel, og noe mineralutvinning har blitt knyttet til dårlig arbeidspraksis i Afrika, for eksempel, noe som har ført til denne bredere analysen av produksjonsutslipp.

Som du kan se på bildet nedenfor fra studien, forurenser vestlige produsenter langt mindre enn kinesiske kolleger, og den "beste" produsenten er Geely på 8. plass bak Tesla, Ford, Volvo, Mercedes, Mercedes, VW, BMW og Renault.