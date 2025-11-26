Ny studie hevder å være det første direkte beviset på mørk materie

HQ

En ny studie tyder på at forskere kan ha identifisert de første direkte bevisene på mørk materie, noe som forskerne beskriver som et potensielt viktig skritt i forståelsen av det unnvikende stoffet som antas å utgjøre mer enn en fjerdedel av universet.

Analysen, som ble ledet av astrofysiker Tomonori Totani fra University of Tokyo, undersøkte data fra Nasas Fermi Gamma-ray Space Telescope og fant et mønster av gammastråler som ser ut til å samsvare med den forventede formen på Melkeveiens halo av mørk materie. Signalene kan tyde på tilstedeværelsen av tunge partikler, såkalte wimps, selv om teamet understreker at alternative forklaringer må utelukkes.

Ekspertene sier at flere observasjoner er nødvendig, spesielt fra dverggalakser, der lignende utslipp ville styrke saken. De legger imidlertid til at "dette kan være et avgjørende gjennombrudd i arbeidet med å avdekke den mørke materiens natur". Studien er publisert i Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.