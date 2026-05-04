Ny studie: Mobilforbud forbedret ikke skoleresultatene i USA

HQ

Mange har i årenes løp klaget over at alle barn har mobiltelefoner på skolen, noe som mistenkes for å føre til ulike former for misbruk og til at elevene blir mindre fokuserte. Dette har fått flere amerikanske delstater til å innføre mobilforbud i skolen, men når resultatene nå undersøkes, viser det seg at forbudene ikke har hatt den ønskede effekten på elevenes prestasjoner.

Det er National Bureau of Economic Research som har gjennomført studien, som viser at bare 13 % av elevene nå bruker mobiltelefon i klasserommet, mot 61 % før forbudet. Til tross for dette bemerker New York Times at oppmøtet ikke har blitt bedre på noen måte, og at effekten på de akademiske prestasjonene var ubetydelig.

Dette betyr imidlertid ikke at tiltaket var ineffektivt, ettersom elevene rapporterer om økt trivsel, og lærerne sier også at de er positive til endringen.