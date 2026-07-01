Ny studie tyder på at sjiraffer kan løse enkle matematiske oppgaver

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Det ser nå ut til at giraffer kan være betydelig mer intelligente enn tidligere antatt, ettersom forskere fra Barcelona i en ny studie har oppdaget at dyrene er i stand til å løse enkle oppgaver og problemer.

I eksperimentet fikk fire giraffer i Barcelona Zoo først se to forskjellige mengder gulrøtter før beholderne ble dekket til. Deretter ble det lagt flere gulrøtter i en av de skjulte beholderne, og giraffene måtte finne ut hvilken som nå inneholdt mest mat uten å kunne se det endelige resultatet.

Dyrene valgte riktig oftere enn det tilfeldighetene skulle tilsi, noe som tyder på at de faktisk oppfattet forskjellen i mengde. De klarte imidlertid ikke å løse lignende oppgaver som krevde «subtraksjon», noe som også tyder på at deres mentale evner har klare begrensninger.