Ny studie viser at amerikanerne er mer bekymret for rekkevidden til elbiler enn for prisene

HQ

Utrullingen av elbiler over det meste av den vestlige verden fortsetter i 2026, og selv om det har vært noen humper i veien når det gjelder utbredelsen av elbiler, ser det ut til at den generelle markedstrenden peker i en veldig tydelig retning.

Når det gjelder amerikanske kjøpere, viser en nylig nedgang i markedsandeler som følge av at det føderale skattefradraget for miljøvennlige kjøretøy har opphørt, at prisene har betydning, men det ser ut til at rekkevidden betyr mer.

Dette kommer fra en studie fra Deloitte, deres offisielle "2026 Global Automotive Consumer Study", som har undersøkt over 28 000 forbrukere fra 27 land i oktober og november. I denne studien rapporterte 47 % av amerikanerne at rekkevidden var det viktigste ved kjøp av elbiler, etterfulgt av ladetid med 44 % og til slutt pris med 40 %.

Den samlede kjøpsintensjonen økte med 2 % fra 2024 til 2025, og USA er fortsatt et ekte forbrenningsland, der kjøpsintensjonen for tradisjonelle biler med forbrenningsmotor fortsatt er sterk med 61 %.