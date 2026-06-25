Ny studie viser at fedme øker raskest blant unge voksne

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En ny studie viser at yngre voksne, særlig de i 30-årene, har den raskest økende forekomsten av fedme i England. Studien viste også at personer i 20-årene opplever en rask økning i fedme.

Studien, som er publisert i The Lancet og omtalt av BBC, viste at antallet diagnoser for fedme blant voksne i 30-årene hadde steget med 20 % i perioden 2024–2025 sammenlignet med tallene fra 2019–2020. Antallet nye tilfeller økte med 16 % i samme periode blant voksne i 20-årene. Disse økningene var større enn blant eldre voksne, men den vanligste aldersgruppen for fedmediagnoser var fortsatt 40- til 50-årene.

Selv om eldre voksne kanskje har større sannsynlighet for å få en diagnose, er de stigende tallene for yngre voksne bekymringsfullt, da fedme ofte er knyttet til langsiktige helseproblemer som diabetes, hjertesykdom og kreft. Hovedforsker Robert Fletcher sa at han mente det var tre hovedårsaker til denne økningen i fedme blant yngre voksne.

«De har vært omgitt av usunn mat i oppveksten. I våre handlegater har det vært en voldsom økning i antall takeaway-steder og fastfood-restauranter, og usunn mat har blitt kraftig markedsført mens disse aldersgruppene har vokst opp,» sa han, og la til at pandemien og levekostnadskrisen bare vil forverre situasjonen.

«Stresset med å passe barn samtidig som man jobber hjemmefra, og deretter å ha råd til sunn mat i takt med økende inflasjon, har gjort det vanskeligere å leve et sunnere liv.»