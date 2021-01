Ny Super Mario 3D World + Bowser's Fury-trailer slippes senere i dag

Du ser på Annonser

Nylig oppdaterte Nintendo hjemmesiden for Super Mario 3D World + Bowser's Fury, som kommer neste måned. Og det skapte spekulasjon om hvorvidt en ny Direct-sending endelig var på vei. Det ser ikke ut til å være tilfellet helt foreløpig, men vi vet i hvert fall nå at en ny trailer fra spille kommer i dag.

Nintendo har nemlig avslørt via et innlegg på Twitter at de slipper en ny trailer klokken 15. Den er "bare" to minutter lang, så noen skikkelig gameplay-gjennomgang er det ikke. Men det er fortsatt spennende, for vi regner med å få se mer av Bowser's Fury.

"Bowser's Fury will be unleashed in a new #SuperMario3DWorld + #BowsersFury trailer tomorrow! Come back at 6am PT to see the 2-minute long trailer."