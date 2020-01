Ny Super Smash Bros. Ultimate-figur avsløres på torsdag

Ryktene om hvem den femte Fighter Pass-figuren i Super Smash Bros. Ultimate kan være har blusset opp igjen de siste ukene, så da passer det godt at vi straks får svaret.

Nintendo kan annonsere at de vil ha en ny livestream klokken 15 på torsdag, og at Masahiro Sakurai vil bruke de 35 minuttene sendingen vil vare til å vise frem den femte figuren DLC-figuren i Super Smash Bros. Ultimate. Interessant nok viser han tre fingre på det ertende bildet, noe som vel kan være et hint om hvem det er snakk om. Devil May Cry 3 kommer jo til Switch neste måned, så kan det være det han sikter til? Består navnet til figuren av tre bokstaver? Vi får se på torsdag.