Ny Supergirl trailer byr på en bedre Lobo-presentasjon og en Supermann-cameo

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Om bare tre uker setter vi kursen mot kule kinosaler med en absurd stor bøtte popcorn og en brus for å se hvordan Milly Alcock og Jason Momoa gjør det som henholdsvis Supergirl og Lobo.

Nå har DC og Warner kunngjort at billettsalget offisielt er i full gang, og de gjør det med en ny trailer. Her får vi en mye bedre titt på Lobo, og Supermann selv gjør en kort opptreden (akkurat som Supergirl dukket opp i fjorårets Supermann).

26. juni er premieredagen. Sjekk ut traileren nå, den ser virkelig spennende ut, det lover vi.