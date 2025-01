Ny superjord oppdaget: En førsteklasses kandidat for utenomjordisk liv

HQ

Astronomer har nettopp funnet en planet som kan være det nest beste etter jorden i vår søken etter utenomjordisk liv. HD 20794d, en superjord 20 lysår fra oss, har fått forskerne til å gå i spinn. Planeten går i bane rundt stjernen sin i det som kalles Gullhår-sonen, noe som betyr at den befinner seg på det perfekte stedet for flytende vann - en nøkkelingrediens for liv slik vi kjenner det. Den er også steinete, ikke for stor til å være en gasskjempe, og har en bane som kan støtte beboelige forhold, til tross for at den er litt eksentrisk. Denne oppdagelsen, som det tok to tiår å få bekreftet, kan gi oss vår hittil beste sjanse til å finne liv utenfor jorden, spesielt med fremtidige oppdrag som bruker banebrytende teknologi som James Webb-romteleskopet. Ifølge forskerne ved Oxford er det håp om at HD 20794ds nærhet vil gjøre det mulig for fremtidige oppdrag å utforske atmosfæren for å finne tegn på liv. For mer informasjon, kan du lese den offisielle pressemeldingen her.

Kan denne planeten være hjem for noe annet enn oss?

Shutterstock

