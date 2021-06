Ny systemoppdatering ute nå til Nintendo Switch

Nintendo har akkurat akkurat en ny systemoppdatering til sin hybridkonsoll. Denne gangen, som flere ganger før, bys det imidlertid ikke på noen nye funksjoner. Oppdateringen byr på "generelle stabilitetsforbedringer for å forbedre brukerens opplevelse", ifølge Nintendos supportside.

Takket være en såkalt dataminer kalt OatmealDome får vi dog vite at denne spesifikke oppdateringen faktisk fikser feilkoden 2123-1502 som kunne oppstå når man åpnet eShop, samt at listen over bannlyste ord har blitt oppdatert litt. Du kan lese mer informasjon om OatmealDomes funn på Twitter.