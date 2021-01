Ny teaser gir første glimt av Godzilla vs. Kong og Space Jam: A New Legacy

Du ser på Annonser

Skulle du ha glemt det, så har Warner Bros. inngått en historisk avtale med HBO Max-tjenesten (som kommer til Norge senere i år) som innebærer at samtlige store kinofilmer slippes på tjenesten samme dag som de har premiere på kino.

Det betyr at HBO Max-kunder kan se frem mot å streame Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad, The Conjuring: The Devil Made Me Do It og mange flere filmer.

Og alle disse filmene blir nå vist frem i en liten teaser, som du kan se nedenfor, som gir oss første glimt av blant annet Godzilla vs. Kong og Space Jam: A New Legacy med Lebron James.