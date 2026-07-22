Ny teknisk direktør for Xbox slutter etter bare to måneder i stillingen

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Xbox' nye tekniske sjef, Jared Palmer, har allerede forlatt selskapet. Mens Xbox fortsetter sin siste bølge av nedbemanninger, der tusenvis av ansatte blir sagt opp som en del av den nye administrerende direktøren Asha Sharmas «reset», fremstår Palmers avgang som noe av et unntak. Ikke bare var han knapt mer enn to måneder i selskapet, men hans tid hos Xbox avsluttes med at han går over til en ny stilling.

På Palmers sosiale medier (som oppdaget av GamesRadar) kunngjorde han at han skal begynne hos Cognition, et selskap som kaller seg «hjemmet til den første autonome programvareingeniøren». Det er et AI-fokusert selskap som tar for seg de «vanskeligste problemene» teknologien byr på.

Andre ledere, blant annet David Schloss, Jonathan McKay, Tim Allen og Evan Chaki, antas alle fortsatt å være en del av Xbox. Det er foreløpig uklart hvem som vil overta Palmers stilling, men Sharma har sannsynligvis allerede en kandidat klar.