Ny titt på Little Nightmares 3, med hovedpersonens par i trøbbel

Det ser ut til at ting går fremover, sakte men sikkert, hos Supermassive Games. Ikke bare har de satt 2025 for utgivelsen av Directive 8020, men de har også avduket en ny trailer for Little Nightmares III. Problemet er at bortsett fra et lite videoklipp og noen nye mellomsekvenser, er det ikke så mye annet å fortelle om det.

Little Nightmares 3 Little Nightmares III ble avduket for litt over et år siden på forrige Gamescom, og vi hadde håpet å ha noe mer håndfast om spillet nå. Men noen ganger er ingen nyheter gode nyheter, ikke sant?