Ny titt på Metaphor: ReFantazio, med fokus på hovedpersonen

Få japanske utviklinger vekker så mye lidenskap i vesten som Atlus' titler. Studioet har fortjent sin plass på tronen i dagens JRPG-sjanger, og alle øyne er allerede rettet mot 11. oktober, når vi får se deres neste IP, Metaphor: ReFantazio.

Selv om vi vet at Atlus senere på kveldens Summer Game Fest vil gi oss en grundigere titt på spillet, har Katsura Hashino og Shigenori Soejima gått på scenen for å presentere spillets nye trailer, kalt Awaken, der vi fikk et glimt av hovedpersonens kvaliteter. Han vil ikke bare være mottaker av ekte magi, men også av en kraft som aldri før er sett i en urolig verden preget av konflikt.

Du kan sjekke det ut nedenfor.