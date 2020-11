Ny Tom & Jerry-film kommer i mars, her er traileren

Du ser på Annonser

Husker du Tom & Jerry? Det er en tegneserie som hadde premiere helt tilbake i år 1940 og ble skapt av William Hanna og Joseph Barbera. De produserte totalt 161 kortfilmer sammen med selskapet Metro-Goldwyn-Mayer. Tom & Jerry er naturlige fiender og krangler til enhver tid, og stort sett sluttet det med seier for musen Jerry.

Nå er de tilbake igjen, for den 5. mars har nemlig en spillefilm som blandes med tegnefilm (tenk Roger Rabbit eller Space Jam) premiere, hvor Tom & Jerry spiller hovedrollene. New Yorks fineste hotell skal arrangere århundrets bryllup, men finner ut at de har et museproblem. Da leier de inn Tom til å ta seg av musen, som selvfølgelig er Jerry.

Medvirkende skuespillere er Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost og Ken Jeong. Manus er skrevet av Kevin Costello mens Chris DeFaria produserer og Tim Story regisserer.

Den første traileren til filmen finner du øverst.