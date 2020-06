Ny trailer fokuserer på fraksjonene i Wasteland 3

Du ser på Annonser

Valg og konsekvenser er grunnmuren inXile Entertainments Wasteland-serie bygger på. Du kommer ikke til å kunne gli gjennom eventyret uten å skape venner og fiender, og det er viktig å alliere seg med de beste folka. Men her er det lett for gamle venner å plutselig bli fiender, så her må valgene tas med omhu.

Nå har vi fått en ny Wasteland 3-trailer, som introduserer spillets fraksjoner, fra privatmilitsen The Patriarchæs Marshals, den kommunisthatende kulten The Gippers til den postapokalyptiske adelen The Hundred Families. Så har vi også The Refugees, The Payasos, The Scar Collectors, The Godfishers og The Dorseys. Hvilke av de kommer du til å slå deg sammen med? Sjekk ut traileren nedenfor.