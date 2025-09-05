Ny Tron: Ares trailer øker hypen foran premieren i oktober

HQ

Nedtellingen til Tron: Ares har offisielt begynt, og med litt under en måned igjen til premieren har Disney nå avduket en splitter ny IMAX-trailer for filmen - og den ser strålende spektakulær ut. Fullpakket med ubarmhjertig visuell galskap og et soundtrack laget av ingen ringere enn Nine Inch Nails, er det umulig å ikke la seg rive med av hypen.

I traileren får vi se mer av Jared Leto i rollen som Ares - et AI-program som trekkes inn i vår virkelighet for å gjøre menneskehetens drittarbeid. I den stjernespekkede rollelisten finner vi også Jeff Bridges, Evan Peters, Gillian Anderson, Greta Lee og selvfølgelig Leto selv i hovedrollen. Kinopremieren er satt til 10. oktober, og denne siste IMAX-traileren gjør én ting helt klart: Tron: Ares tar sikte på å bli intet mindre enn et sci-fi-spektakel for det store lerretet.

Så ... er du klar?