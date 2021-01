Ny Turtles-film slippes på Netflix i år

Du ser på Annonser

Forrige uke kunne vi by på en trailer (se den øverst) med 27 teasere fra totalt 52 engelskspråklige filmer som skal slippes på Netflix i år. Deadline har hele listen over hva som er på gang, og en av disse fløy under radaren vår.

Det kommer nemlig en ny Turtles-film kalt Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie (regisseres av Ant Ward og Andy Suriano). Her får skilpaddene en advarsel om en stor trussel som nærmer seg, nemlig Krang! Vi regner med at det blir fete kampsportsscener og masser av nostalgi når vi får et gjensyn med Leonardo, Raphael, Michelangelo og Donatello.

Filmen er animert, men nøyaktig når den kommer vet vi ikke enda.