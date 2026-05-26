Ny Twitch-suspensjon retter oppmerksomheten mot tvetydige regler

Hvis du ser Twitch-strømmer regelmessig, vet du selvfølgelig at det ikke er mangel på spillstreamere med stort publikum som har en tendens til å kle seg litt mer avslørende. Selv om Twitch har oppdatert retningslinjene sine fra tid til annen, er det fortsatt greit å vise for eksempel en viss utringning uten å bryte noen regler.

Men strømmere prøver jevnlig å tøye grensene så langt de kan, og en som har vært spesielt dyktig på dette er Morgpie, som tidligere har vært med på å skape både den såkalte "badestamp-metaen" (strømming i en badestamp slik at ingenting er synlig til tross for at man er naken) og den toppløse varianten der strømmere ser ut til å være toppløse, men holder kameraet slik at ingen brystvorter er synlige - som vi har skrevet om.

I går ble hun utestengt igjen (takk, Dexerto), men denne gangen ser det ut til å være mer delte meninger om straffens strenghet og rettferdighet. Morgpie hadde startet en strøm av noe hun kalte "Dark Soles". Bak det navnet ligger hennes grønnmalte såler, som hun brukte til å strømme Dark Souls III på.

Retningslinjene sier at "innhold som fokuserer på påkledde intime kroppsdeler som rumpe, lyske eller bryster over lengre tid" ikke er tillatt, men Morgpie ble utestengt til tross for at ingenting av dette ble vist. Det ser imidlertid ut til å være et midlertidig tiltak, ettersom hun planlegger å fortsette å strømme Dark Souls III på samme måte denne helgen.

Vi vet ennå ikke om dette markerer starten på en ny Twitch-trend som vil omfattes av oppdaterte retningslinjer, men man kan mistenke at advokater og moderatorer for tiden diskuterer hvordan føtter og andre kroppsdeler skal håndteres i fremtiden.