Ny undersøkelse: 96 % av elbileierne ville valgt en elbil igjen

Er elektrisitet "fremtidens drivstoff" for biler? Det er det nok delte meninger om, men etter hvert som ladenettverkene bygges ut og forbedres, og rekkevidden utvides, ser det ut til at elbileiere fortsatt er svært fornøyde med å ha byttet bort fossilt drivstoff.

I hvert fall er den nye Global Automotive Study for 2025 nå ute, og den er basert på "6780 kjøpere på tvers av 20 markeder".

Av disse deltakerne ville 96 % av de som allerede eier en elbil, kjøpt en igjen, noe som tilsvarer en økning på 4 % siden det samme spørsmålet ble stilt for et år siden.

Globalt sett anser 66 % av alle deltakerne elektrisitet som det nevnte "fremtidens drivstoff", en økning på 2 %.