Ny undersøkelse sier at 44% av utviklere har utsatt deres spill på grunn av Covid-19

Du ser på Annonser

Det kommer ikke som noe sjokk for noen at Covid-19 har hatt en drastisk innvirkning på spillbransjens evne til å utgi spill til planlagt tid. Men det er fortsatt nyttig og interessant å vite hvor omfattende denne innvirkningen virkelig er og har vært.

Som Gamesindustry.biz skriver, så har det i anledning av GDC 2021, som skjer i juli, blitt foretatt en gigantisk spørreundersøkelse blant de deltakende utviklerne, som spør om hvordan deres prosjekter har blitt påvirket av pandemien.

Over 3000 utviklere har blitt spurt, og herav sier 44% at deres spill har blitt utsatt som følge av Covid-19. 49% sier at de ikke er blitt påvirket, og 7% sier at de ikke har et aktivt utviklingsprosjekt.

Dette representerer en stigning på 11% sammenliknet med i fjor, hvor 33% svarte at deres spill var blitt forsinket av Covid-19.