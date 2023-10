Ny undersøkelse viser at nesten halvparten av Netflix-brukerne vil si opp hvis prisene øker

HQ

En ny undersøkelse viser at nesten halvparten av Netflix-brukerne vil si opp abonnementet sitt hvis prisen på det reklamefrie abonnementet øker.

Dette skjer etter at Netflix nylig kunngjorde at de vil øke prisen på det reklamefrie abonnementet etter at den pågående streiken blant Hollywood-skuespillerne er over. I skrivende stund er det imidlertid uklart når dette vil tre i kraft og hvor mye prisene vil øke.

Undersøkelsen utført av CivicScience viser at 39 % av Netflix-brukerne vil si opp sin reklamefrie konto som følge av økte priser. 31 % svarte at de ville gå over til Netflix med annonser og bare 29 % hevdet at de ville fortsette som vanlig med sitt reklamefrie abonnement.

CivicScience gjennomførte undersøkelsen 10. oktober og fikk svar fra rundt 4 000 personer. Dette utgjør selvsagt bare en liten brøkdel av Netflix-brukerne, men gir likevel en god pekepinn på den generelle stemningen etter annonseringen av prisøkningen.

Takk, NME.