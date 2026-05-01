Ny undersøkelse viser at spillere velger konsoller basert på eksklusive titler

Trenden var tydelig inntil for bare noen måneder siden. Flere og flere spill ble utgitt på flere plattformer; Sony satset på Lego Horizon Adventures til Switch og Helldivers II til Xbox, mens Microsoft utvidet konseptet ytterligere. Så begynte rapportene å komme inn. Sony så ut til å trappe ned satsingen på flere plattformer, og ikke engang PC-en var trygg.

Den virkelige overraskelsen kom imidlertid for en uke siden, da Microsoft også ble rapportert å revurdere sin tilnærming til eksklusive spill for i stedet å prøve å styrke Xbox.

Vi vet ikke nøyaktig hva som førte til disse plutselige endringene, men det er rimelig å anta at selskapene har analysert store mengder data, lest en og annen studie om saken og observert hvordan Nintendos eksklusive titler har drevet Switch 2-salget i en rasende fart - og konkludert med at eksklusive spill er nødvendige. Nå kommer Chris Dring, grunnleggeren av The Game Business, med et budskap som sannsynligvis ikke vil overraske en eneste en av dere, basert på en ny Circana-forbrukerundersøkelse blant amerikanske spillere.

Det viser seg at den viktigste grunnen til at folk velger en konsoll fremfor en annen er eksklusive spill. 41 prosent oppgir dette som den viktigste grunnen, mens 38 prosent sier at det er fordi venner og/eller familie bruker den aktuelle plattformen.

At overbevisende innhold som ikke er tilgjengelig andre steder, trekker kunder til seg, burde ikke komme som et sjokk på noen, og mange av dere som leser dette kan sikkert kjenne dere igjen.